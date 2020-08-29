網紅館長遇襲：7小時手術順利　陳之漢康復進度良好

在台灣有「館長」之稱的41歲網紅陳之漢，周五（28日）凌晨在新北自家健身房遭槍擊，23歲劉姓男子事後攜手槍自首。陳之漢接受長達7小時的手術，醫院方面周六（29日）表示，陳當日換藥時已會說笑，身體康復進度不錯。另有網紅上傳陳的病榻舊照，其後刪圖。

林口長庚醫院骨科醫生表示，陳之漢手術後24小時身體康復得不錯，右大腿如預期般逐漸消腫，目前在隔離的環境中休養減少感染風險，未有出現腔室症候群。醫生指，陳的心情轉好，醫護人員為他處理傷口時，他可以邊開玩笑；又指陳曾追問以後還可不可以健身，醫生則建議他不要苛求自己以後一定要拿得起200、300公斤的重量。

醫生表示，陳之漢願意保持積極，希望之後可恢復正常工作，未來數周先讓傷口痊愈，再於3個月內回復正常生活作息，半年內正常運動及工作。醫生亦指，陳未必會有後遺症，但其右大腿傷勢較重，故需要好好康復；院方將在未來一、兩天再評估其傷勢，或可轉到普通病房。

陳之漢的妻子在社交網為丈夫報平安，指他手術順利，並可以入睡。網紅「486先生」則在社交網上傳陳的病榻照，但其實是於去年7月拍攝，並非其槍傷後的情況，他為免誤會最終刪圖。「486先生」較早前亦曾發文怒斥槍擊事件，稱「館長被開槍，希望館長無大礙」，又質疑事件非常不單純。

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