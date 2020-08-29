省司法廳批准660人申請　注銷律師執業證書

山東上市公司杰瑞集團前副總裁兼首席法務官鮑毓明，今年4月爆出涉性侵養女引起關注後，司法部開展專職律師違規兼職清理行動。內媒周六（29日）報道，湖南省司法廳本月起分批公布，共接受660人注銷律師執業證書，以及13人注銷公職律師工作證書。該省司法廳公開其中467名律師名稱和所在律師事務所，強調經審核後通過相關申請。

通告顯示，多名律師向省司法廳提出注銷律師執業證書的申請，該部門決定收回和注銷相關人士的律師執業證書；另要求他們收到該決定書後10日內，將律師執業證書交回該部門。

針對鮑毓明性侵養女一事，司法部上月19日通報，鮑在取得美國國籍後，理應已喪失中國國籍，惟他隱瞞不報，仍以專職律師身份執業，損害律師隊伍的形象和聲譽。鮑男又被指身為專職律師，長期在企業違規任職。

對此，司法部決定自今年6月25日至9月25日，開展專職律師違規兼職清理行動，加強律師管理工作，對違反上述規定的律師需限期整改，主動辭去其他工作，或恢復中國國籍，否則撤銷其律師執業證書或給予相應的行政處罰，

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