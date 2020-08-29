新冠肺炎：男子菲律賓返台確診　同機16人需隔離

台灣中央流行疫情指揮中心周六（29日）召開記者會，指當地新增一宗新冠肺炎境外輸入個案。一名40多歲男子今年2月至菲律賓工作，周四（27日）回台後證實確診，至今仍未出現任何症狀；而同一航班共16人需隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，患者於8月20日曾出現喉嚨痛症狀，但未在菲國求醫。目前已掌握同班機接觸者共16人，其中11人為前後二排座位的乘客，現需接受居家隔離；另外5人為機組人員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

據統計，台灣目前累計488宗新冠肺炎確診個案，其中396宗為境外輸入病例，55宗屬本地個案，36宗為敦睦艦隊及1宗來源不明個案。

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