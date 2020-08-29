黨委書記籲群眾理性對待宗教　與達賴「劃清界限」

內地官媒近日通報，西藏黨委書記吳英杰在西藏自治區區黨委國家安全委員會會議上，要求各部門教育引導各族民眾，與達賴喇嘛「劃清界限」，並「引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響」。

報道在周二（25日）發出，惟文中並未提及會議舉行日期。吳英杰在會上指出，必須「旗幟鮮明消除14世達賴利用宗教所產生的負面影響，引導信教群眾理性對待宗教、淡化宗教消極影響、過好今生幸福生活」，並嚴格落實意識形態工作責任制。

他又提出7項要求，增強防範風險意識、堅決維護國家政治安全、加強社會面管控、紮實做好常態化疫情防控、狠抓意識形態領域工作、積極引導宗教與社會主義社會相適應，以及強化維穩工作責任等。

中共政治局常委、全國政協主席汪洋上月前往西藏調研時，曾提出要重視「中華民族共同體歷史的研究」、「提高藏傳佛教中國化水準」為重點做好宗教工作。另中國國務委員兼外交部長王毅，亦於本月中旬前往西藏調研。

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