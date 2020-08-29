台開放美牛豬進口　養殖協會憂摧毀本地產業

台灣的蔡英文總統周五（28日）宣布逐步開放美豬、美牛進口，引起社會業界反對。總部位於台北的台灣養豬協會周六（29日）指出，如果台府以雙重標準規範進口及本地豬的瘦肉精含量，會導致不公現象。花蓮縣養豬協會理事長陳志忠更憂慮，台灣的本地豬不能使用瘦肉精，養豬成本遠高於美國，如果開放美豬入口，將對台養豬業造成毀滅性打擊。

台灣養豬協會副理事長康富戶表示，如開放進口而又沒有配套或對策，將發動抗議。他表示，未來如果開放進口美豬，必須標示清楚的分開本地及進口豬，以免消費者錯亂。高雄養豬協會理事長王忠禮提出，目前本地豬是被禁止使用瘦肉精，一旦違反將需負刑責，而美豬肉含瘦肉精卻可以進口，根本沒有公平可言。

花蓮縣養豬協會理事長陳志忠憂慮，台灣本地豬的飼料，主要仰賴進口；而美國養豬飼料不用進口、原料便宜；一旦開放美豬進口，將「傷害台灣畜牧產業」、產業跌倒谷底、甚至滅亡。他認為台灣豬目前也沒有出口，堅決不進口美牛豬才能是保護台灣農業及畜牧產業。

台灣消保協會周六亦發聲明，對政府的決定表示遺憾，同時呼籲政府公布進口肉品流向並落實商標標示，確保民眾吃得安全。另有輿論認為，蔡英文為促進台美進一步經濟合作，在美豬、美牛議題上，用台灣市民的健康作籌碼讓步，有台媒評論員更批評：「今天進美牛豬，明天就會迎日核食（日本受到核污染的農產品）。」

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