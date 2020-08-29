新聞背後：台府允美豬進口　再揭瘦肉精安全疑慮

台灣的蔡英文總統宣布，允許30個月以上的美牛及含瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬進口，引起台灣市民憂慮。台北市副市長黃珊珊周六（29日）表態，北市的地方食品安全自治條例，將明確規定販售豬肉及其製品不得檢出瘦肉精，即便日後中央開放美牛豬進口，北市亦一定會嚴格把關，禁售含瘦肉精的肉品。另外，台中亦表示，將按地方食品安全自治條例，嚴禁含瘦肉精的豬肉上架。

瘦肉精為何如此人忌憚，據了解，瘦肉精能加強動物的脂肪分解，促進蛋白質的合成，長期在豬牛飼料添加瘦肉精，可以增加動物的瘦肉量、減少飼料使用、使肉品提早上市、降低成本。惟長期使用瘦肉精的豬，有關化學物會殘留在動物體內，人類食用了瘦肉精超標的肉品，會出現頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，嚴重會導致死亡。

目前，多國都明令禁止在食用動物身上使用含瘦肉精的飼料，其中中國大陸在2002年，發生瘦肉精中毒事件後，便開始禁用瘦肉精；台灣在2006年，亦公布禁止使用瘦肉精，且停止進口美國含瘦肉精的豬、牛，在2012年放寬進口美20個月以下的牛肉，其培林殘量需在0.01ppm（瘦肉精殘留的計算單位）以下。而歐盟、日本、新西蘭等地的本土養殖業，亦先後禁用瘦肉精。

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