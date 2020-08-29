美日防長關島會晤　確認美日安保條約適用於釣魚島

日本防衞大臣河野太郎周六（29日）訪問美國關島安德森空軍基地，並與美國國防部長埃斯珀會晤。河野表示，雙方確認美日安保條約適用於中國與日本有主權爭議的釣魚島，並反對中國在東海及南海的侵略活動。

今次是河野與埃斯珀時隔7個月的直接會面，雙方提到美國與日本等盟友合作，致力保障印太區域的自由開放，會上就中國在東海及南海針對鄰國的侵略活動等交換意見。埃斯珀表明，反對中國導致區內不穩定的活動；河野則批評有國家試圖以力量，強行改變區內現狀，指出法治及航行自由的重要。

會上亦談及釣魚島問題，河野與埃斯珀確認美日安保條約適用於釣魚島，反對中國在該島採取挑戰日方施政權的活動。雙方亦確認，隨着日本部署陸基神盾導彈防禦系統的計劃取消，將合作建構新的導彈防禦系統。另外，埃斯珀對日本首相安倍晉三辭任表示遺憾，稱讚他一直致力加強美日安保關係。

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