時代力量決策委員會改選　高鈺婷接任黨主席

台灣政黨時代力量前主席徐永明捲入立委收賄案後退黨，時力決策委員事後總辭並改選。在周六（29日）的決策委員會議改選投票中，前副秘書長高鈺婷接任黨主席，任期至下年2月28日。她表示，在未來的半年任期內，將展現企圖心，讓時代力量重新成為台灣群眾，對於良善政治文化的選擇。

高鈺婷表示，這次改選從起因到過程，持續有黨員退黨、退選，風波不斷，一再考驗時力是否能有反省自己的能力。在新任委員共同上任後，將持續檢討、重新打造，成為一個民眾願意信任，甚至託付政治信念的政黨。

據台媒介紹，高鈺婷從政前是竹科工程師，在2019年決定入黨參選新竹市立委，在今年拿下28.61％得票率。她選後續留黨中央擔任副秘書長，主要負責黨中央與黨團間的溝通橋樑，直至近日改選才辭去職務，投入決策委員選舉。高因外形亮眼，選舉期間就有高討論高，有「竹科安心亞」、「新竹林志玲」等稱號。

此外，在周五（28日）公告決策委員改選結果，「小燈泡」母親、立委王婉諭以最高票當選決策委員，任期將到明年2月底。王在當選後指出自己是全職的立法委員，故無意參選黨主席。

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