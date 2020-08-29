駐英外交官急增　華使館籲客觀看待兩國發展

據英國傳媒日前報道，當地的中國外交官在過去10年增加近四分一，擔憂中國欲擴大在英國的政治影響力。對此，中國駐英國使館發言人周六（26日）表示，英國某些政客故意扭曲兩國合作，呼籲民眾客觀看待，支持中英穩定發展。

發言人指出，過去10年間，兩國在貿易、投資等領域合作顯著增加，中國赴英留學生亦增加10萬至22萬人，人員隨之增加亦是合情合理。但英國某些政客和機構，故意歪曲抹黑兩國正常交流與合作，甚至叫囂發動對華「新冷戰」，其動向令人擔憂。

他強調，中英都是聯合國安理會常任理事國和二十國集團（G20）等國際組織重要成員國，具全球影響力，肩負促進全球發展的使命。他希望廣大公眾客觀理性看待中國發展，全面務實看待中英合作，支持中英關係穩定健康發展。

針對有報道指中國藉新冠疫情對其他國家實施「戰狼外交」，發言人澄清，有關對中國的誤讀誤解甚至蓄意中傷，中國外交官均有責任澄清事實。

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