16歲少年殺嬸嬸後潛逃　警方懸紅10萬人民幣通緝

安徽亳州市譙城區魏崗鎮周二（25日）發生兇殺案，16歲男子王凱涉嫌殺害其30多歲的遠房嬸嬸後潛逃。警方派人在附近村莊搜查，但至今仍未有結果。目前，警方發已懸紅10萬元人民幣（約11.2萬港元）通緝王凱。

警方周四（27日）通報，指譙城區魏崗鎮劉小廟行政村孟半樓村周二晚上發生命案，一名女子死亡，經查後王凱有重大作案嫌疑，於是發出懸賞通告。該村村民時候表示，疑犯王凱父母多年前離異，王未讀畢初中便已輟學，和父親在外打工，直至今年才回到村內，與60多歲的爺爺奶奶同住。

據了解，遇害者是王凱的遠房嬸嬸，住在同村，但他從未聽說兩家存在過節。死者的丈夫也在外打工，她在家照顧三個孩子。唐稱死者家中還有一名男童在事件中受傷，已被送院治理。目前，警方已在閉路電視畫面中，發現王凱的蹤迹，正追蹤王凱去向。

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