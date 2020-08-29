男子大理徒步登山　失聯5日證實遇難

雲南昆明一名黎姓男子，近日獨自前往大理蒼山徒步爬山失去聯繫，其家屬事後向警方報案。至周四（28日）警方偕民間救援隊上山搜救，當日發現被困者，惟已無生命迹象。

警方表示，死者在上周六（22日）早上把手提電腦等雜物，寄存酒店前台後離開，攜登山背包獨自上山。但至下午6時許，黎某曾用手機撥打十多個電話將親友，惟接通後沒有說話。翌日（23日）清晨6時多，黎某曾用手機報警求助，然電話未打通，手機卻已沒電關機。

至周一（24日），黎的家屬因聯繫不果而向警方報案。救援人員周四根據黎男手機戶外路線軟件，推測其登山線路，製作路線地圖後，於清晨5時許上山實施救援。至下午2時25分，救援人員在馬龍峰聖應峰之間，發現紅色登山包及登山鞋與手機，在物品附近發現死者。

黎父表示，兒子喜歡戶外活動，酷愛徒步登山，常利用周末外出爬山。然而，他是次並未有預先向家人透露，黎父推測是登山路線嚴峻，怕家人擔心，未料終發生憾事。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020