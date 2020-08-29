女子攀石無扣安全扣　失足墮地傷重不治

台灣台北市內湖運動中心攀石場，周六（29日）上午9時許發生致命意外，一名36歲蘇姓女子在攀石練習期間，不慎從10米高處墮地。救護人員到場後將其送院急救，惟終傷重不治。據警方調查，死者在攀爬時忘記扣上安全扣，導致憾事發生。

警方初步調查指，蘇女經常到該運動中心攀石，而且領有通過攀石檢核的安檢卡，擁有保護自身安全的能力，可在無教練陪同下獨自練習。在周六上午，蘇女在前2次攀爬時都有扣上安全扣，但在第3次時疑因思考攀爬路徑，忘記扣上安全扣導致意外發生。

警方指，民眾付費進入攀石場前，必須簽署切結書，現場也明文規定禁止民眾在無扣上安全扣時攀登。目前運動中心已暫停開放，正待釐清事故責任，並查明意外發生的原因。

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