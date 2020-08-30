響應校園光盤行動　大學食堂推「一毛錢米飯」

江蘇南京航空航天大學食堂，近日為響應校園光盤行動，特意推出「一毛錢米飯」，學生只需花一毫子人民幣（約0.12港元），就能購買一碟50克的白飯。同時，只要將米飯吃光，就能得到獎勵。據悉，自計劃開始以來，食堂的餐餘垃圾減少約30%。

該校食堂物品保管員徐志磊接受內媒訪問，指食堂在晚餐時段循環播放珍惜食物的提示。在米飯區域，更擺放着不同分量的米飯，同學可按照需要自行拿取。徐又會在收盤處檢查學生的餐盤，若能「光盤」就會給予水果、食堂代金券等獎勵。他更指出，在一次午餐或晚餐時段可以送出200多份的獎勵，證明行動成效顯著。

該學校食堂主任張磊指，自措施實行以來，學生的剩菜剩飯明顯變少。他們將會把光盤行動延續到新生接待活動，並會在食堂各處張貼了相應的宣傳標語，繼續提升學生的惜食意識。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020