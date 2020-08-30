兩層高酒樓倒塌增至20死　全省開展安全專項檢查　

山西臨汾市襄汾縣一幢兩層樓高的酒樓(內地稱飯店)，昨日(29日)上午近10時突然坍塌。截至今日(30日)凌晨1時30分，已救出48人，其中20人遇難，21人輕傷(有2人經簡單治療已回家)，7人重傷。重傷者均得到有效救治，無生命危險。

事發後，山西省官方決定從即日起，在全省範圍内立即開展房屋建築和人員聚集場所安全專項檢查。同時，依法依規嚴肅查處今次事故，徹底查清事故原因、性質，及時向社會公布處理結果。

事發於襄汾縣陶寺鄉的聚仙飯店宴會廳，有政府工作人員向內媒透露，事發的酒樓已經營多年，當地村民經常會在該店辦壽宴、喜宴；而事發時，正有一家人在該酒樓內舉辦壽宴。另據救援隊人員介紹，酒樓原本為一層建築，底部有地下室，但在其一層的基礎上加蓋了鋼板房(類似組合屋)，以致一層坍塌後，二層連帶坍塌。

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