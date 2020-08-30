初中生襲同學鎅刀割頸 僅被罰500人民幣惹不滿

山西朔州市日前發生一宗傷人案。朔城區某中學16歲楊姓初三學生在校門外，被15歲王姓同學以鎅刀割頸受重傷，傷口長約10厘米、深3厘米。家屬事後不滿警方只對王某罰款500元（人民幣，下同，約560港元）；朔城公安分局通報稱，因王某未成年，不執行10日行政拘留。

據悉，當日放學後，楊某與王某發生口角，王某到校外購買鎅刀後折返校門，從後襲擊楊某使其脖子受傷。老師即時報警，楊某被送往醫院救治。

受害者家屬指，事後仍未獲對方道歉和賠償；現更因無力支付餘下4000元（約4500港元）的醫藥費，楊某面臨滯留醫院和停藥的風險。警方近日回應稱，需等待楊某傷勢鑑定結果才能對疑犯作出相應處理，有關部門正對楊某展開司法救助。

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