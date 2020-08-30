疑與妻子聚少離多　台男持刀自殺亡

台灣台中市東區一名41歲杜姓男子，疑因工作關係，與妻子聚少離多，上周六（29日）近中午12時在岳母家門前持刀自殺身亡。警方接報到場，調查杜男死亡原因。

杜男的岳母報案稱，女兒回娘家時，發現杜男倒臥在家門旁邊的停車棚前，大聲呼叫和用力搖晃均無反應。救援人員到場發現，杜男已無生命迹象，送院搶救無效死亡。

警方表示，杜男的妻子平日經常住在娘家，他因工作關係，只能在周末前往探望，兩人聚少離多。杜男疑因此「想不開」持刀插向胸部，自殺身亡。警方在杜男身邊找到一把生果刀，他的胸部有明顯刀傷，現場無打鬥痕迹。

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