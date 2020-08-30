新頭海岸現1隻死亡鯨豚　今年第15宗

台灣金門新頭海岸周六（29日）發現1隻死亡鯨豚，是今年第15次發現死亡鯨豚，距離最近1次僅5天，引起保育團體關注。

周六上午6時許，金門岸巡隊接獲金門漁業電台轉自民眾的通報，得悉金湖鎮南方新頭岸際出現1隻鯨豚屍體，立即派員協同縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會人員趕到現場處理。

金門動保協會檢視確認是俗稱「江豚」的寬脊鼠海豚，體長1.69米、寬50厘米，死亡原因無法確認，現場採樣做進一步釐清和研究。

海巡署表示，今次發現的鯨豚死亡案件，地點是經常發現死亡鯨豚的南方岸際，距上次死亡個案發生時間只有5天，正由縣水試所與相關單位了解事故原因，包括是否有關聯性。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020