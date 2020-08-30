命案疑犯逃亡近2個月　警懸賞增至30萬人民幣

安徽省亳州市渦陽縣上月初發生一宗命案，2名女子死亡，疑犯逃逸，渦陽縣警方懸賞5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）緝兇。至上周四（27日），警方將懸賞金額增至30萬元（約34萬港元）。

上月5日12時51分，警方接報稱渦北街道，某酒店附近，兩名女子在路邊死亡。其中一名女子叫耿XX，42歲，系該酒店職員。另一名女子凡XX，渦陽縣人。經偵查，疑犯馬平紅有重大作案嫌疑。

懸賞通告顯示，男疑犯馬平紅52歲，高1.68米，體形偏瘦，逃跑時上身穿黑色短袖T恤衫，下身穿黑色長褲，腳穿黑色白底運動鞋。警方呼籲民眾提供有效線索。

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