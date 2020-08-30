流浪漢凌晨醉倒街邊　遭貨車誤當「垃圾袋」輾死

台灣南投縣埔里鎮一名58歲流浪漢上周四（27日）凌晨不勝酒力，醉倒在信義路與大同一街路口，一輛大貨車倒車準備卸貨時，誤以為流浪漢是一個大型黑色垃圾袋，當場輾過，導致流浪漢當場全身多處骨折，送醫後宣告不治。

台媒報道，王姓貨車司機表示，事發時正準備倒車到賣場卸貨，由於當時天色昏暗，誤將流浪漢當成是黑色大垃圾袋，於是繼續倒車駛入，沒想到車輪壓過時，車身突然大力晃動，下車一看，竟然是人，嚇得趕緊報警。

警方獲報趕抵現場，緊急將流浪漢送醫，因全身多處骨折，肋骨幾乎全斷光，經搶救仍宣告不治。警方事後對王男進行酒測，酒測值為0，訊後將他依過失致死罪送辦。警方調查，流浪漢姓陳，平時居無定所，經常在埔里的連鎖大賣場附近徘徊，甚至直接睡在大賣場前。

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