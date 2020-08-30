兩男童墜河溺亡父追責　上游項目方：非施工導致

貴州省遵義市桐梓縣兩男童6月21日買完零食回家途中，墮入夜郎河身亡，父親認為他們溺亡與河道上游項目施工方施工不規範有關，惟後者否認。

趙先生是兩遇難兒童的父親，家住桐梓縣夜郎鎮夜郎村。他將孩子溺亡的原因歸咎於附近正在進行施工的岩門子水庫工程。岩門子水庫位於桐梓縣與習水縣的交界處，是當地的一項重大工程。趙先生認為，岩門子水庫的施工現場就在距離事發地上游約百米的位置，「我們覺得橋那個位置也屬於施工範圍，但是當時沒有立危險標識牌，出了事後，施工隊來立了牌子」。

趙先生給內媒記者展示影片顯示，在漫水橋邊，施工隊立起了標識牌，上面寫着「非施工人員禁止入內」。事發後，施工隊立起了危險標識牌。他認為，施工方非法佔用堵塞河道，水位升高，並將大量泥石排入河中，致使孩子落水後撞上石塊溺水身亡。他稱，兩個孩子被打撈起來後，臉上和身上都出現了不同程度的瘀青。

負責工程的桐梓縣水務投資有限公司表示，施工方並未擅自改變施工方案，也未佔用堵塞河道，導致水位抬升。目前，該縣相關部門正牽頭積極與遇難者家屬協商善後事宜。

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