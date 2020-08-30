公仔機出現新興玩法　警查獲乒乓球選物機台

掉進洞裏的卻不是中獎，得剛好卡在箭頭指的小洞中，才能換取獎品。

台灣台中地區最近出現公仔機的新玩法，業者認為有商機、更有趣，公仔機不夾公仔，裏頭裝的是一大箱的乒乓球，爪子一把抓下去，就有一顆進洞，不僅趣味性提升，但掉進洞裏的卻不是中獎，得剛好卡在箭頭指的小洞中，才能跟枱主換取獎品。

台中警方日前接獲檢舉，大甲區多間選物販賣機有擺設乒乓球之選物機枱，該等機枱未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」之機率性，經多日搜證後日前實施臨檢，並通知相關枱主到案說明坦承不諱，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送台中地檢署偵辦。

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