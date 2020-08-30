北海銀灘現2成年中華白海豚　專家稱實屬罕見

廣西北海銀灘近日出現中華白海豚，引起關注。合浦儒艮國家級自然保護區主任張宏科表示，經確認，這是2頭成年的中華白海豚，牠們出現在銀灘海域實屬罕見。

上周四（27日），北海村民見到銀灘海濱浴場的沙灘上有「大魚」在游弋，不時跳出水面，他們於是駕駛水上電單車駛近觀看，發現是中華白海豚，牠們身長約2米。據悉，距離上一次有白海豚在此出現，已是9個月前。

中華白海豚壽命約為10至30年，游泳速度最快每小時12海里，平時喜歡跟在漁船後覓食，目前在廣西北海附近水域有逾600頭中華白海豚分布，均屬於廣州灣種群和鐵山港儒艮國家級自然保護區種群。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020