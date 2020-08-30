新冠肺炎：內地新增9宗輸入　再有台客赴陸確診

內地周日（30日）公布新增9宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。其中上海再有來自台灣的輸入個案。據國家衞健委統計，自寧夏今年2年出現內地首宗境外輸入確診個案的半年以來，全國輸入確診累計出現2455宗病例，當中以上海、廣東和北京所佔病例最多。

過去一日新增的輸入確診個案，3宗出現在上海，福建、四川各有2宗，天津和廣東則各1宗。上海輸入個案1人來自台灣、2人來自俄羅斯。於台灣生活的患者，上周四（27日）飛抵上海浦東國際機場，入境後集中隔離期間確診。2名俄羅斯患者則乘同一班機上周四從當地出現，上周五（28日）赴滬後確診。廣東省新增個案出現在廣州，患者來自科特迪瓦。全國至今累計85,031宗確診病例，其中4634人死亡。

國家衞健委上周四（27日）公布自今年2月26日起至8月26日的境外輸入確診病例統計，顯示今年3、4月為境外輸入高峰，單月新增個案均超過800宗，單日輸入個案最多是4月12日的98宗。從發現首宗境外輸入確診個案到累計輸入個案突破1000宗，為時僅42天；而由累計病例由1000宗累計增至2000宗，為時則101天。

截至上周三（26日），累計輸入確診個案當中經已有2243人出院，目前仍有212人留院。至於累計輸入確診個案最多的省份，是上海的382宗，廣東和北京則分別為265和159宗。