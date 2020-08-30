種1361株大麻市值逾6億新台幣　台男遭聲押獲准

台灣台中市政府警察局上周六（29日）發布消息稱，南投縣一名30歲劉姓男子近日在家中頂樓設立大麻種植園，種植1361株大麻，被警方查獲。警方認為，此次是治安史上查獲最多大麻植株的案件，若流入市面，估計市值超過6億元（新台幣，下同，約1.6億港元）。目前劉男涉毒品危害防制條例，被移送檢方，聲押獲准。

警方上月在台中西屯區查獲販賣大麻案，發現大麻源頭位於高雄市，循線調查下發現劉姓男子有可疑。警方派員到劉男家中、農場和鐵皮屋等地調查，檢獲787株大麻和一批種植工具。惟劉男得悉消息後逃逸，日前到警局投案自首，並上繳逃逸期間帶走的大麻。

警方表示，劉男有欺詐前科，他的父親是茶農，劉男在自家農場混合種植農產品和大麻，企圖掩人耳目，再用烘乾茶葉的設備烘製乾燥大麻。警方估計，劉男每克800元（約214港元）出售予下游商家，將可謀取大量利益。

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