向美購買無果　中科院研製陸基近迫防空方陣快炮系統

台媒上周六（29日）報道稱，台灣計劃向美國增購陸基近迫防空方陣快炮系統，用於機場防禦，惟該系統是美方改裝而成，無作戰評估，無法以一般對台軍售方式執行。有消息人士稱，台灣軍方改委託中科院自行研製。

報道指，台灣的空軍原計劃於2018年8月以「天隼二號」專案，編列31億元（新台幣，下同，約8.3億港元），準備向美國採購3套陸基近迫防空方陣快炮系統。台軍採購無果後，委託中科院評估，將該系統和空軍機場的天兵防空系統及雷達連結，促成區域防空系統的一環。

台軍將由中科院研製機動式及固定式兩種系統，未來預計部署在花蓮佳山基地、台東志航基地洞庫，以反制巡航導彈、反輻射無人機等空中威脅。

另有台媒周日表示，明年的中央政府總預算陸續送達立法院，國防部明年編列3668億元（約982億港元）預算及採購新式裝備項目，將於周一（31日）公布決定。台方向美採購66架F16V戰機的特別預算將於明年預算編列290億元（約78億港元），2022年將進入經費支付的高峰期。

台軍早前曾表示，F16V戰機採取與美軍F35戰機同等級的匿蹤塗裝，解放軍難以掌握，可使台灣空軍戰機更有優勢；戰機又可攜帶更多的掛載導彈數量，更有威嚇能力；並配有適型油箱，可增加航程和作戰半徑。

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