野生大熊貓獨特求偶行為　倒立撒尿愈高愈威

甘肅白水江國家級自然保護區拍攝多段野生大熊貓「倒立撒尿」的影片。專家表示，大熊貓通過這種行為留下求偶標記，尋找配偶。

據該保護區公布的影片資料顯示，區內一台紅外線相機在今年3月28日和4月4日，先後拍攝到兩隻野生大熊貓倒立撒尿的畫面。兩隻大熊貓的動作基本一致：先到樹根附近聞氣味，然後背向樹幹，前爪撐着地面，後爪踩着樹幹，慢慢挪動身體直至倒立後開始撒尿，結束後離去。

該保護區管理局大熊貓管理辦公室主任何禮文表示，大熊貓以此行為劃定自己的地盤，一方面警告同性遠離，同時吸引異性前來交配。大熊貓之間多數透過留在棲息地的氣味標記交流。何禮文又稱，野生大熊貓以倒立方式撒尿是為了顯示自己威猛，撒尿位置愈高，就證明愈強大。

甘肅白水江國家級自然保護區位於甘肅省南部。該省境內目前已知有132隻野生大熊貓，其中110隻生活在該保護區內。

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