美容院免費出國遊作餌　騙女子花62萬人民幣打「抗癌針」

湖南株洲市一名女子2017年時，獲美容院邀請免費外遊，途中體檢查出患癌，情急之下花62.5萬元（人民幣，下同，約70.5萬港元）打「抗癌針」。惟她回國後往醫院檢查，卻發現根本沒病，於是報警。湖南省攸縣人民法院日前對此宗海外醫療詐騙案作出一審判決，王某等8名骨幹成員被判處有期徒刑。

事發於2017年10月，一名女客戶應美容院老闆邀約赴馬來西亞外遊，抵達後先是被安排參加醫療專家講座，此後又去當地一家醫院接受免費體檢，最終被告知身患「肺癌、乳腺癌」等疾病，情急下接受專家制定的治療方案打「抗癌針」。回國後，她帶同英文體檢報告前往湖南多家醫院檢查，發現所謂的癌症完全是子虛烏有，於是向株洲市天元區警方報案。

經查，這是廣州唯託生物科技有限公司策劃的海外醫療詐騙，市場部負責在全國各地尋找從事美容產品銷售的代理商和美容院，從美容院的客戶中物色消費能力強的詐騙對象，一旦超過3人上釣，就會組團出國。警方指，待受害人體檢報告出來後，該公司會安排無行醫資格的同黨冒充國外醫院的「專家教授」會診，將正規醫院的體檢報告換成偽造的體檢報告，謊稱受害人可能患有癌症等疾病，誘使她們接受冒牌教授建議的治療方案，價錢由十多萬元至數百萬元不等。至於建議注射的「抗癌藥」，其實是普通營養素或維他命。

經查，廣州唯託生物科技有限公司在2016年4月1日至2017年11月11日，組團出境90次，詐騙被害人1490人，涉案金額達6.5億元（約7.34億港元），被害人來自全國26個省份。

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