沉香島擬建跨江大橋　民眾憂影響生態環境

廣東廣州市和佛山市之間的沉香島，2015年被當地政府列入「限制開發類」的江心島名錄中，禁止有大型基建項目。惟當地居民近日表示，收到承建商發布的意見調查通知，計劃興建一條橫跨整個島的大橋。有附近民眾表示，興建大橋雖令兩地民眾交通更方便，但擔憂會影響生態環境，「原本的江景房，就要變成橋景房」。

當地政府為解決金沙洲日益嚴重的交通擁堵問題，規劃沉香島大橋、北環高速、金沙洲大橋、大坦沙大橋四個主要通道。沉香島大橋的計劃最初在2007年提出，至今已規劃十多年。民眾表示，擔憂興建橋樑時，會帶來噪音和粉塵等問題，影響島上的生態環境，「希望政府盡快公開該工程的環評報告，讓周邊居民放心」。

廣州市交通運輸局早前回應稱，該大橋一直未落實的原因是，涉及一級水源保護區禁止穿越和廣佛兩地規劃、經費等問題，影響興建進度，目前兩地政府已達成共識。發布意見徵集的廣東國際工程諮詢有限公司負責人表示，正組織多部門和專家評估沉香島大橋的建設風險和對周邊環境影響。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020