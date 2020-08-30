不違反對華政策　捷克從未限制訪台官員層級

因疫情關係，維施特奇爾（右二）與吳釗燮（右一）以手肘碰手肘的方式打招呼。（中時電子報圖片）

捷克參議院議長維施特奇爾周日（30）率團訪問台灣，據指國內有政商人士質疑此行恐影響捷克與大陸關係，損害該國經貿利益。但有捷克資深參議員及智庫指出，該國一向無限制訪台官員層級，故此次訪問並不違背對華政策。

這次隨訪問團赴台的捷克資深參議員艾勝班蘭納（Lumír Aschenbrenner）早前接受媒體採訪時表示，該國自1993年獨立以來，曾有多名高級官員和國會議員訪台，倒是現任總統齊曼、內政部長哈瑪切克等人於2013年上任後，政府才強推親北京政策。捷克與大陸建交以來，保留對「一中」的獨立詮釋權，既不干涉兩岸爭議，也未限制官員訪台層級。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和指出，這次參議院代表團訪台不僅具有高度政治意義，在全球供應鏈重整局勢之際，反而有利於捷克開拓空間。

另一捷克智庫「國際事務協會」（AMO）的研究主任卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）接受台媒訪時稱，捷克政壇部分人誇大維施特奇爾訪台對陸捷關係及捷克經濟的衝擊。她指出，大陸對包括捷克在內的東歐國家直接投資額，佔大陸對整個歐洲地區的直接投資額不足2%；即使大陸完全斷絕與捷克的經貿往來，對捷克國內生產總額（GDP）影響也不超過1%。

國際事務協會研究員傅賢毅（Filip Šebok）表示，新冠肺炎疫情加速歐美與大陸就安全、人權、市場開放等議題的分歧，並讓歐美傾向加強支持台灣。若北京就這次訪問向捷克報復，只會凸顯大陸並非捷克可靠的夥伴。

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