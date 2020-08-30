深圳警方搗破6走私組織　扣查近200噸凍肉逮捕168人

廣東深圳警方近日在廣州、東莞、清遠等省內多地，調查走私、偷渡等情況，並展開收網行動，共搗破6個走私違法犯罪組織，查封3個凍肉倉庫，逮捕168人，檢獲11艘船隻、18輛車和198噸走私凍肉。

市公安局本月開始為期3個月的「2020淨海40」反走私、反偷渡專項行動，聯合海警、海事、海洋綜合執法等部門巡查執法。目前全市公安機關已累計查獲18宗走私案件，逮捕220人和扣查近386噸凍肉、檢獲涉案車輛25輛和船隻11艘。

市海防打私辦副主任林建光上周五（28日）表示，要推動沿邊沿海各區的反走私反偷渡綜合治理，建立健全海防與打擊走私工作機制，維護海上良好治安秩序和航道安全，確保深圳海域平安穩定。

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