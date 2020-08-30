台獨派成員破壞蔣介石銅像無罪　高院改判囚3個月

台獨組織成員郭志剛、林廷穎於2017年破壞陽明山國家公園的蔣介石銅像，士林地院認定銅像正面未受損，判2人無罪。但高院認為，郭、林確有毀損犯行，行為逾越言論自由，周日（30日）撤銷一審無罪判決，改判2人有期徒刑分別3個月及2個月，可易科罰金9萬（新台幣，下同，約2.38萬港元）及6萬元（約1.59萬港元）。可上訴。

郭、林2人被控於2017年6月14日晚，持乙炔、鋁梯到陽明山國家公園光復樓前廣場，以燒熔、切割蔣介石銅像後頸部，士林地院以北市公園處不具追訴能力，判決公訴不受理。高院撤銷原判決發回士院，士院以銅像非公務員職務掌管物品，且正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判決郭、林無罪。

檢方不服，再提上訴，高院審理時，郭辯稱此舉是行為藝術，促請社會支持轉型正義，行為具正當性，林則辯稱，郭僅讓銅像後頸部有細微痕跡，不成立毀損罪。

高院合議庭強調，郭、林2人應循合法管道表達訴求，以現今媒體、網絡科技之發達，自可將理念宣揚於眾，但2人卻以暴力方式恣意燒熔銅像後頸部，手段不理性、和平，難以被多數人接受，已逾越言論自由，並減損銅像效用與價值，檢方上訴有理由，撤銷士院無罪判決。

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