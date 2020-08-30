台灣新生大熊貓命名「圓寶」　獲8712人投票支持

大陸2008年贈送予台灣的兩隻大熊貓「團團」和「圓圓」，近日剛出生兩隻大熊貓寶寶，其中一隻被命名為「圓仔」，另一隻由台北市立動物園舉辦網絡徵集名稱投票。該動物園周日（30日）公布稱，「圓仔」的妹妹正式被命名為「圓寶」，獲8712名民眾支持。

動物園近日舉辦大熊貓寶寶「幫我取好名」，共收集超過1700個名字，另有2.6萬名民眾參與投票。除排首位的「圓寶」外，其餘兩名分別是「柔柔」獲5223票和「麻糬」獲4029票支持。另有民眾提出「團仔」、「珍珠」、「圓妞」等名字。

動物園發言人曹先紹表示，「圓寶」出生至今已有63日，體重3820.4克，右眼比較清澈明亮，可見兩眼發育並非一樣，但仍正常發育，民眾可於年底參觀。

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