新冠肺炎：居美台人赴陸確診　桃園機場改收集唾液檢測

台灣當地疫情持續受控，惟近期不時傳出輸出確診病例。單是大陸上海，過去2周內便3次通報有來自台灣的確診個案。最新一宗周日通報的台灣輸出個案，據指是一名長居於美國的台灣人，疑於美國感染。

台灣的流行疫情指揮中心發言人莊人祥周日（30日）表示，從報道得悉上海再有來自台灣的確診患者後，主動與陸方聯絡，目前得知是一位20多歲的台灣人，2006年起一直居於美國，今年8月4日入境台灣，8月27日從台灣前往上海後集中隔離期間確診。

莊人祥稱，據陸方提供的訊息，該患者入境上海當日體溫偏高約37.8°C，聚合酶連鎖反應（PCR）檢驗CT值高於35，IgG、IgM抗體檢測皆呈陽性（受感染），研判或早在2至3周前已在美國受感染。而患者赴台後14天居家檢疫，及7天自主健康管理期間均無出現症狀，抵達上海時也沒症狀，因此研判對台灣感染風險很低。台灣防疫部門仍在調查該患者在台的接觸者。

另流行疫情指揮中心周日表示，自9月1日起，針對機場有新冠肺炎疑似症狀以及自菲律賓赴台的旅客，將由現行咽喉拭子採樣改為收集深喉唾液樣本，目的除為減低市民接受採樣的不適感，也可令醫護人員無需再長駐機場。

莊人祥表示，中心對由7月2日至8月24日期間的1226位旅客進行測試，同時採集深喉唾液與咽喉拭子樣本進行核酸檢測，發現檢驗結果高度一致。莊人祥又稱，入境旅客經深喉唾液檢驗為陰性（無感染）的旅客，於入境檢疫14天期間若症狀未改善或持續，將被通報及再次採檢，因此不會影響防疫安全。

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