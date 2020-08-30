襄汾酒樓生還者爬窗逃出生天　徒手挖瓦礫救人

山西臨汾市襄汾縣一幢兩層高的酒樓上周六（29日）上午10時突然倒塌，現場救援工作已全部結束。有從坍塌房屋內逃出生天的村民形容當時情況混亂，多人靠爬窗逃生，亦有人不顧危險，徒手搬開瓦礫救家人。

生還者李學彥受訪時憶述，當時他前去聚仙飯店參加村內1名80歲老人的壽宴，事發時正打算送賀禮予老人，談話間突坍塌，他及時從窗戶跳出大難不死。李續指，成功逃出的人在廢墟中徒手搬開瓦礫，希望救出家人。李又稱妻子也被埋在廢墟中，消防隊員透過電話通話確認妻子位置，成功將其救出。

另外，村民王家寶指，老人在現場安排戲曲表演，當時他正和許多村民在前院看戲，不料房屋突然倒塌。辦壽宴的老人因在屋外接待唱戲的演員，所以躲過一劫，但其妻子則被活埋喪生。

救援隊現場負責人鄭建勇向內媒透露，曾有一名10多歲的被困女孩，通過手機與外面的父親聯繫，告知其位置。但因坍塌造成鋼板疊壓，樓板下面和樓上都有傷者，增加救援難度。救援人員把上層傷者救出後，才用吊車把房屋的近30平方米的彩鋼頂板吊走；但當找到該名女孩時，可惜她已沒有生命迹象。

事發後，現場成立重大事故搶險救援組，當局派出840人協助搜救，事故原因正在進一步調查中。

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