官媒揭大胃王直播假吃催吐　大批主播遭解僱離職

中央日前提出要推動「惜食」文化，更點名「大胃王直播（內地稱大胃王吃播）」是嚴重的鋪張浪費。內地官媒周日（30日）再次揭大胃王直播行業，靠的主播假吃和催吐；同時，有內媒體報道指，部分直播和影片平台，已按指示下架有關影片，相關主播相繼被解僱，並出現離職潮。

內媒報道指，通過各個平台的數據顯示，原本火熱的美食頻道，流量都有所下降；而大胃王主播有被平台解僱的趨勢。報道又引述一名兼職主播，她表示自己月中已接到老闆的要求，要盡快下架平台上的大胃王影片；而她本人亦在不久後被解僱。

一名美食自媒體創業者表示，以往從事美食主播都是一些底層青年和自由業者為主，但在杜絕浪費的指令下達後，很多人的影片遭下架，微博粉絲和廣告訂單減少，讓這些年輕人的事業受到毀滅性衝擊。

官媒周日報道揭露大胃王直播內的一些「潛規則」，不少主播都是透過剪接的方式完成影片，拍攝往往超過30小時，期間邊吃邊催吐，吐完再吃，才能在影片中呈現大快朵頤，不斷狂吃的畫面，顯得極度浪費。

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