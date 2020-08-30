陳年茅台僅售300人民幣　官媒揭散裝酒亂改年份扮舊酒

正宗貴州茅台酒備受追捧，窖存年份愈高價格愈貴。惟官媒近日在貴州仁懷市茅台鎮發現，有不良商家出售散裝白酒，將大量新酒加入小量舊酒中，再更改儲存時間，充當年代久遠的陳年茅台酒。30年茅台酒市價每瓶500毫升需1.2萬元（人民幣，下同，約1.4萬港元），惟散裝酒僅需每斤300元（約342港元）。茅台鎮政府周日（30日）發布通知，要嚴肅整治「年份酒」亂象。

官媒上周六（29日）報道稱，在茅台鎮有數百間白酒銷售門店，店門前擺放多壇標記為10年至30年的散裝白酒。有店主表示，購買散裝酒後，年份可隨意更改，並非要貴價購買年份久遠的白酒，「年份是你自己打的，你想打多少年份打多少年份，不然太貴了」。另有商家坦言，酒是真的茅台酒，只是年份是假的，「都是慣用的手法」。

當地除有散裝白酒出售外，更有商家提供「一站式」服務，有數十間店舖負責設計白酒年份的印章、包裝等，從酒瓶、酒蓋、紙盒等一應俱全，價格從幾元到上百元，已形成完整的產業鏈。

據悉，中國酒業協會曾在去年提出白酒年份酒標準，年份酒應該是調酒師用3年以上基酒調配而成，綜合權衡佔比的基酒加權的平均酒齡，來標註年份。業內人士表示，有不良商家加入幾滴老酒，混合新酒，就以年代久遠的白酒作宣傳，吸引消費者購買，「很多消費者並不清楚年份酒的標準，大部分人都誤以為所購買的就是商家宣傳的年份」。

廣東華商律師事務所高級合夥人曾鐵山認為，這種行為明顯虛假宣傳誤導消費者，侵害消費者的知情權，亦違背誠實信用原則，應當承擔法律責任。另有律師表示，商家存在消費欺詐的情況下，消費者可以要求退賠所有商品，同時要求商家賠償3倍價格。

事件曝光後，鎮政府周日發布排查白酒市場專項整頓的通告，排查整治轄區的白酒市場，嚴肅治理相關亂象問題，規範市場經營秩序。通知顯示，非中國酒協認證的年份酒，一律不得標註年份酒，避免誤導消費者；另對拒絕執行有關要求的商家，由相關部分關停和處罰，構成犯罪的，移交司法機關追究刑事職責。

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