糧庫粟米遍布蟲眼現管理問題　中儲糧擬嚴懲負責人

內地糧食問題備受關注，吉林大安一糧庫競拍粟米，被發現有大量蟲眼。中國儲備糧管理集團有限公司周日（30日）表示，經調查，發現該倉庫的管理存在問題，需整改，並嚴肅處理相關責任人。目前倉庫負責人與競拍客戶達成共識，待生蟲的情況處理完成後，符合標準後才安排糧食出庫。

調查組發現，該倉庫屬於吉林省農業投資集團有限公司，曾參與2015年國家臨儲玉米收儲，涉事批次的粟米曾於上月23日在國家糧食交易中心組織的競拍中成交。惟相關負責人本月6日發現粟米有蟲眼等情況，採取防控措施後效果不佳，並於上周三（26日）進行熏蒸處理。

調查組認為該倉庫負責人發現問題後雖有採取防範措施，但未能解決問題，已責成涉事公司對倉庫存在的問題進行整改等。來自黑龍江的糧食商人楊錦上周五（28日）發現以每噸2100元（約2400港元）購買的粟米遍布蟲眼，擔憂有賠本的風險，遂曝光事件，要求糧庫承擔部分損失。

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