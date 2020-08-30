驚險！女童遭風箏纏繞捲上半空　飛翔30秒始獲救下

台灣新竹市一名3歲女童，周日（30日）下午參加當地的風箏節活動，期間疑因場內風勢強勁，身體遭風箏纏住被捲至半空，在空中「飛翔」至少30秒。幸好周邊群眾趁風箏低飛期間，將其拉下救出女童。後者臉部輕微擦傷，及後由母親及工作人員陪同就醫。新竹市政府得悉事件後，已全面暫停現場所有活動。

據網民在Facebook群組「新竹大小事」發布的影片，女童被一橙色巨型長尾的風箏，捲至上空狂飛。風箏愈飄愈高，高速在空中擺盪，一度離地數十米，險象環生，現場民眾大感震驚。只見女童在空中被風箏纏繞，及後隨風勢低飛，途人一擁而上抱住女童。女童獲救後受驚過度，崩潰大哭，需由旁人安撫。

女童送醫後已無大礙，市政府已派員到醫院慰問。為確保民眾安全，政府將風箏節所有活動叫停。新竹市國際風箏節上周六（29日）開幕，翌日在新竹漁港國際風箏賽場舉辦多個活動，活動不少群眾攜同子女參與，未料發生上述意外，令人震驚。

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