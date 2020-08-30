網紅館長遇襲：與同業惡意競爭　陳之漢遞衝突資料助查案

有「館長」之稱的台灣網紅陳之漢，日前遭23歲劉姓男子槍擊，經手術後目前狀況穩定。陳之漢周日（30日）透過助理，向警方遞交近日疑因開店，與同業發生惡意競爭、衝突等資料；他同日又在Facebook發文，將委任前立委黃國昌當其律師處理案件。

據台媒報道，陳周日透過助理向新北警方表示，近來同樣是健身運動產業的同行，雙方在網上直播時曾多次發生對罵情況，甚至醞釀公開約鬥、就經營場所不當等問題隔空交火。

陳之漢認為，對方透過同業反對者串連成立「反館勢力」，包括讓家住內湖的劉男遠赴健身房健身，入會不久就與陳發生衝突；加上劉持罕見手槍犯案，認為其背後有規模蓄意襲擊。他希望透過遞交有關對頭人的資料，幫助警方深入追查。

此外，陳之漢在周日下午5時許，在Facebook貼出前立委黃國昌探視的照片。文中指出，「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相。」而委任契約上亦蓋有兩人章印。其中委任酬金的項目顯示「無」，並備註「本件屬本所公益案件」。

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