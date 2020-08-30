台開放美豬美牛入口　農委會擬強制執行產地標示

台灣開放美豬、美牛入口引發爭議。台農委會主委陳吉仲周日（30日）前往桃園市養豬業者座談會，表示將會全面強制標示產品生產地，以便市民分辨豬肉來源；並要求台灣豬肉絕對不使用含有萊克多巴胺（瘦肉精）的藥品。

桃園市養豬協會理事長曾文湖表示，萊克多巴胺豬肉將進口台灣，業者有三點聲明，第一是落實產地標示，第二是台灣豬肉絕對不使用含有萊克多巴胺的藥品，第三是有信心台灣豬肉絕對可以戰勝進口豬肉，

陳吉仲呼籲，台養豬農民絕對不能使用瘦肉精，農委會、衞福部也會全力執行強制標示，讓消費者有所選擇，飯盒、自助餐、包裝或散裝食品都會全部標示清楚。針對豬農收益問題，他保證百億基金將加強現代化興建，調節產銷供需，讓台灣養豬產業維持優良水準。

此外，繼台北、台中、雲林等縣市政府，先後表明拒絕美豬美牛入口，台灣的國防部長吳斯懷，已下令要求三軍部隊禁用美豬、美牛，使用台產豬肉；而台教育部亦要求中小學生的午餐，禁用美豬美牛。

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