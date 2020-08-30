男子確診本土登革熱　台今年累計15宗病例

台灣桃園市早前爆發本土登革熱群聚疫情，有多人確診。台衞福部疾病管制署周日（30日）公布，該市再增一宗本土登革熱病例，是家住桃園區中泰里的50多歲男性；統計顯示，台灣今年已累計15宗本土登革熱病例，當中有14宗、約93%病患都在桃園市。

疾管署表示，患者在本月21日出現發燒、頭痛、關節痠痛及全身無力等症狀。他在22日至28日間數度就醫，經快篩後病毒呈陽性，由醫院通報檢驗確診，並在周日確診為登革熱第一型。

患者平時於桃園區住家、龜山區母親家等地活動，或與長安里先前爆發的群聚感染有關，但不排除社區中有感染者傳播。為防範疫情擴散，衞生部門已派員在患者及母親住家，以及有關市場等地進行滋生源清除作業及調查。

截至周日，台灣已累計確診15宗本土登革熱病例，14宗居住桃園市，1宗居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案；另累計58宗境外輸入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為主。

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