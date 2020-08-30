中央限制技術出口　字節跳動：會嚴格遵守條例

中國商務部與科技部上周五（28日）公布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，增列「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」，引發外界揣測TikTok的交易可能不會得到中國政府認可。TikTok母公司字節跳動周日（30日）聲明，指會嚴格遵守有關政策和有關條例，處理關於技術出口的相關業務。

據《中華人民共和國技術進出口管理條例》所列明，凡涉向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守《技術進出口管理條例》的規定；其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合約。

內媒分析指，TikTok已經公開核心演算法，基於大數據資料的分析，準確向使用者推送各種相關影片，形成獨有的優勢。而字節跳動是TikTok的母公司，也是上述技術的發明者和擁有者，故字節跳動出售TikTok業務，應該需得到相關部門的許可批准，除非其擬定出售的業務不包含此技術。

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