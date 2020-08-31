選舉商品訂單量高於對手　「義烏指數」反映特朗普贏面大

美國大選誰勝誰負，引起國際關注。素有「小商品之都」稱號的浙江義烏商城的「義烏指數」反映，美國總統特朗普的選舉商品訂單量大增，市場明顯看好他能成功連任。

義烏小商家李清香（化名）表示，特朗普的選舉商品包T恤、選舉旗等，負責國際業務的同事最近還源源不斷地收到特朗普競選產品訂單。幾天前，有同事稱要求工廠加急處理一批特朗普選舉旗。

選舉旗訂單去年開始有，最初都是特朗普的選舉旗，圖案有10多種，近兩個月陸續有一些拜登的訂單，但圖案只有一種，而且數量還不到特朗普選舉旗的五分之一。

外媒報道指出，2016年，特朗普第一次問鼎白宮，雖然美國輿論普遍看好特朗普的競爭對手希拉妮會勝出，但義烏小商家卻憑着手頭上兩名候選人的競選物品訂單，成功預測特朗普會笑到最後。因此今次的「義烏指數」有參考價值。

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