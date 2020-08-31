颱風「美莎克」來襲　台州3726艘漁船進港避風

颱風「美莎克」來襲，浙江台州市有3726艘漁船進港避風。應急管理部周日（8月30日）下午2時發布未來3天全國自然災害綜合風險預警提示，美莎克將進一步向北移動，西北地區東部、華北、東北地區以及西南地區等地有較強降雨，部分地區土壤水分趨於飽和，需防範強降雨引發的山洪、城鄉內澇、地質災害風險。

應急管理部指，受降雨影響，需持續關注長江上游金沙江下段、岷江、沱江、黃河寧蒙河段漲水過程，防範可能出現的中小河流洪水。颱風「美莎克」將北上，對中國東海海域造成風雨影響，需加強颱風監測預警，做好船隻回港避風、海上作業人員和近海養殖人員上岸避險等防颱防浪工作。

周日起，台州市有漁船陸續進港避風，周二（9月1日）上午8時前全部到港避風，海上養殖人員全部撤離上岸；所有休班漁船周一（8月31日）下午5時前停止營運。台州海事局周日已發布4級防颱警報，進入防颱戒備階段。

據台州市氣象局預報，預計「美莎克」將以每小時15至20公里的速度向北偏西方向移動，將於周一夜間或周二早晨移入東海海面，強度繼續增強，最強可達16至17級超強颱風級。

受外圍環流影響，台灣北部周一及周二或有局部大雨。

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