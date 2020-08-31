立委助理性侵女志願者　獲刑3年10個月

台灣立委林奕華前辦公室主任林廷霖，被控在去年邀約女志願者到服務處聚會聊天，之後藉故留下女方，強拉女方進倉庫性侵，事後向女方道歉。台北地院經審理，認為林廷霖否認犯罪、辯稱兩情相悅，是女方藉選舉設局誣陷，毫無悔意，依強制性交罪判他有期徒刑3年10個月，可上訴。

林廷霖2018年11月至去年4月19日擔任林奕華助理，離職後仍持續協助初選。他被控於去年4月28日晚間，以通訊軟件LINE語音對話邀約受害人到服務處聚會聊天，在場包括里長、議員助理、調查官等多人。翌日凌晨結束聚會，林廷霖要求受害人暫時留下，讓其他人先行離去後，便親吻對方嘴唇，吸吮她胸部，受害人推開林廷霖欲離開，但遭林廷霖拉往服務處放置雜物房間內性侵得逞。

事後受害人離開服務處，發現與會的議員助理、調查官2人在服務處樓下聊天，便向2人哭訴，2人急找林廷霖，但林拒不回應，2人遂聯絡陳姓助理開啟服務處大門，將林廷霖帶落樓，林廷霖落樓後即下跪磕頭向受害人道歉，受害人報警處理。

法院審理時，林廷霖坦承與對方發生性關係，但否認性侵，辯稱是合意性交。林廷霖的律師稱，現場壅塞要拉被害人進倉庫有難度，且女方穿着牛仔褲不易性侵，且未尖叫呼救，不合乎常情，至於向對方下跪道歉，是怕影響初選選情，他甚至質疑女方設局企圖影響選情。受害人則痛斥林惡性重大、不願原諒他，希望法院重判。

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