首都功能核心區完成規劃　建韌性城市應對公共衛生風險

北京市周日（30日）公布首都功能核心區控制性規劃文本，當中列明核心區發展、建設和管理的具體要求。控規亦提出建設韌性城市的幾項策略，包括降低人口與建築密度，為應對突發公共衞生事件預留空間。此外，還針對街區保護更新、建設健步悅騎城區以及實施安寧交通建設提供詳細意見。

公布指出，韌性城市在面對風險時能夠展現較強的快速應對、適應和恢復能力。在此次規劃中，提議在城市中增加微小綠地，提升公共開放空間覆蓋率，加強城市通風廊道建設。另外，建設應急救災物資儲備庫，體育場館等大型公共設施必要時作為應急醫療設施使用，造到平疫結合。

在街區保護更新方面，其主要目標為優化首都功能；保護古都風貌；改善人居環境，補充和完善城市基本服務功能。針對建築物進行更新保護，提升內部使用功能。按照保護要求保育歷史建築。並對公共空間如街道、廣場等作出美化。

此外，亦要優化步騎環境，提升人民綠色出行與服務水平，首都功能區將劃定步行街區、無車街區及騎行區域；強化交通空間的無障礙設計；分階段實施禁鳴區、低排放區、零排放區等管控措施。

最後，提出安寧交通建設，降低道路交通對居住區、學校、醫院以及中央黨政機關的噪聲干擾或安全影響。實施汽車行駛速度管制、調整停車場布局、縮減車道數量及闊度，以改善城市整體交通環境。

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