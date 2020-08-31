政府公告稿錯字連篇　縣人社局處分涉事官員

四川省南充市儀隴縣人社局近日針對民眾投訴作出的400多字官方回覆中，被人發現4個錯別字，事件引起網民關注。縣政府新聞辦周日（30日）通報，對涉事的人社局黨組書記及副局長進行書面誡勉；並對撰文及校對人員予以記過處分。縣政府更承諾展開為期3個月的思想作風教育整頓。

通報指，早前有網友撰文反映在人社局辦理提取大學畢業生人事檔案時，人才流動中心工作人員吳某上班遲到，工作人員劉某與群眾溝通時態度惡劣，人社局遂作出官方回覆。

職員何某因公外出，便將手機中的文檔圖片轉換成文字，導致該文稿出現4個錯別字。另外職員楊某未有認真校核文章，便直接打印加蓋公章，發布到儀隴論壇，最終遭網民捉到錯處。

目前，縣委已責成人社局作出書面檢查，並處分及批評涉事人員。除了展開思想教育外，縣政府已組織全縣各部門進行業務技能培訓；加強制度建設，嚴格機關幹部管理；展開行風監督評議活動，以提升幹部職工綜合素質。

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