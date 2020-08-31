王毅強調陸歐無根本利害衝突　對香港局勢不會袖手旁觀

中國大陸國務委員兼外交部長王毅訪問德國前夕，周日（30日）在法國國際關係研究院發表演講，強調今年是中歐建交45周年，大陸與歐盟無根本利害衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。演講中，他提到香港及新疆問題，重申是大陸內政，外國不應干預。對於捷克參議院議長維施特奇爾訪台，王毅稱是對大陸挑釁，對方將為其短視行為和政治投機付出深重代價。

王毅表示，大陸將繼續堅持和平發展，堅持走「對話而不對抗、結伴而不結盟」的國與國交往新路，構建更加廣泛的全球夥伴關係。他指出，中方要堅決維護和平發展，共同反對分裂世界，亦要堅定捍衞多邊主義，共同反對單邊霸凌，也要繼續拓展互利合作，共同反對隔絕脫鈎，同時要攜手應對全球挑戰，共同反對以鄰為壑。

王毅最後提到，大陸始終重視歐盟的地位和作用，在抗擊新冠肺炎疫情及復甦的關鍵時刻，應進一步加強團結合作。他指中方努力從四方面建設夥伴關係，包括構建抗疫夥伴關係、強化投資夥伴關係、打造綠色與數碼夥伴關係及深化多邊合作夥伴關係。

另外，法國有媒體報道，王毅從意大利至法國的行程遭遇挫折，人權團體的抗議也如影隨形，質疑王毅此趟拉攏歐洲行程失敗。法國《星期日報》指出，法中兩國日積月累的歧見，可從法國表明傾向使用歐洲的5G系統而非華為，以及法國對台灣的友好關係看得到；報道又質疑，王毅此行的真正目標是削弱歐洲與美國的連結，加強北京與歐洲個別國家的雙邊關係，從而避免面對團結的歐洲。

王毅表示，大陸在香港實施國安法，目的是維持國家安全。他強調大陸絕不容許香港的混亂情況持續，袖手旁觀。對於報道指新疆穆斯林被關進再教育營，王毅指有關人士的思想被恐怖主義和極端主義侵害，在再教育營接受培訓期間，人權獲得全面保障。目前有關人士已完成培訓課程，所有人已離開再教育營。

針對捷克參議院議長維施特奇爾訪台，王毅向記者稱，在台灣問題上挑戰「一個中國」原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，北京政府決不會坐視不管。

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