散裝衞生巾售價便宜　網民質疑「三無產品」

上周五（28日），「售賣散裝衞生巾」成為微博熱話，皆因這些衞生巾售價便宜，有網店以每片約22元（人民幣，下同，約25港元）出售100片衞生巾，惟這些商品均無說明標籤，被質疑是「三無產品」。

內媒搜索多家電商平台發現，多名賣家稱銷售散裝衞生巾，不同長度的衞生巾價格各異，100片衞生巾價格從8元到44元（約9至50港元）不等。多名賣家稱散裝衞生巾「品質有保證」，但部分衞生巾外包裝無產品信息。網民在其中一間涉事商店的留言區表示：「這麼便宜的三無產品也敢用？用在私處的也敢亂買？」針對質疑，商家出示工廠消毒證明、檢測報告。

內媒查出，涉事店舖名為「涵XXX館」，主要售賣衞生巾、護墊、紙尿褲等衞生用品。涉事店舖的網店首頁顯示，相關產品的檢驗報告、商標註冊證均齊全。此外，該網店展示的《消毒產品生產企業衞生許可證》顯示，散裝衞生巾均來自一家名為泉州市祥禾衞生用品有限公司，公司生產類別為衞生巾、衞生護墊、尿褲、尿墊、濕巾，有效期限從2017年8月2日開始至2021年8月1日。

但網店「涵X​​XX館」的散裝衞生巾是否來自泉州市祥禾衞生用品有限公司？泉州市祥禾衞生用品有限公司工作人員表示，「不是我們生產的衞生巾，跟我們一點關係也沒有」。該工作人員表示，祥禾衞生用品有限公司不會以散裝衞生巾形式售賣，「我們是正規廠家，所有產品手續都非常齊全」。

據國家衞健委官網，《一次性使用衞生用品衞生標準》顯示，婦女經期衞生用品為一次性使用衞生用品。前述標準規定，產品標識應符合《中華人民共和國產品質量法》的規定，並在產品包裝上標明執行的衞生標準號以及生產日期和保質期（有效期）或生產批號和限定使用日期。一名資深婦科醫生認為，如果散裝衞生巾質量不合格，容易導致使用者出現婦科炎症等疾病。

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