利用「暗網」販賣1億條個人信息 2疑犯被起訴

安徽省銅陵市公安局周日（30日）通報，當地警方近日偵破一宗利用「暗網」販賣公民個人信息案件，拘捕2名疑犯，查獲公民個人信息近1億條。目前，2名疑犯已被移送檢察機關起訴。

警方指，去年12月，銅陵市公安局銅官分局楊家山派出所接到一條線索，得悉有人利用「暗網」販賣公民個人信息，信息內容包括公民姓名、手機號碼等。警方成立專案組調查，鎖定一名暫住在楊家山派出所轄區的江蘇籍男子胡某。12月17日，警方將胡某及其同夥吳某抓獲。

經審訊，胡某和吳某二人對自己的犯罪事實供認不諱。據胡某交代，他和吳某之前都在培訓機構學習軟件編程。去年4月，他們在銅陵市合夥經營一家網絡公司，由於公司收入一般，胡某便想到了這條通過「暗網」販賣公民個人信息的門路。在數月時間裏，二人累計販賣公民個人信息近1億條。

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